2019-02-12T02:49:00+03:00
Общество

На рынке Уссурийска продавали сыр, сдобренный опасными лекарствами

Производитель из Брянской области нарушил регламент о безопасности молока и молочной продукции
Софья КУЧИНА
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Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы инспектор Россельхознадзора брал от партии полутвёрдого сыра «Фараон» на «Центральном» рынке Уссурийска.

Результаты испытаний показали, что в нём содержатся метаболиты нитрофуранов. Эти лекарства разрешены для ветеринарного применения. Однако если животное ими лечат, то в это время нельзя использовать его молоко в пищу. Нитрофураны термоустойчивы, они сохраняются в продуктах даже после термической обработки. Для человека они токсичны, могут вызвать аллергические реакции и снижение чувствительности к действию препаратов этой группы.

Их наличие в продуктах нарушает требования техрегламентов «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Сведения о нарушении уже поступили в Центральный аппарат, территориальные управления Россельхознадзора, а также и в другие заинтересованные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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