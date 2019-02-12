2019-02-12T04:51:28+03:00
Общество

В Находке наркосбытчицу обезвредили прямо в зале суда

У осуждённой нашли героин во время личного досмотра
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.ampravda.ruФото: https://www.ampravda.ru
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В Находке в зале городского суда сотрудники контроля за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли наркотические вещества у 36-летней местной жительницы.

Как уточняет пресс-служба приморского УМВД, свёрток с наркотиком у женщины изъяли во время личного досмотра в конвойном помещении суда. Находка вытянула на 0,12 граммов. Эксперт заключил, что содержимое свёртка – героин и синтетический наркотик массой 0,3 грамма. Примечательно, что ранее гражданку судили как раз за наркопреступление. За незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ суд уже приговорил её к 2,5 годам колонии общего режима.

Теперь подразделение дознания возбудило новое уголовное дело. Ещё один срок (на этот раз до трёх лет) наркосбытчице грозит за незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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