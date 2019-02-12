Приморцы смогут покупать красную рыбу по доступным ценам

12 Февр. 08:17 2019-02-12T08:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Ассортимент «Доступной рыбы» расширился, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Только сегодня Рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока и торговые сети подписали новые соглашения в рамках социальной программы «Приморская рыба». Теперь приморцы смогут покупать потрошёную горбушу и навагу ворошенку по низким ценам.

Вице-губернатор Александр Костенко рассказал, что «Приморская рыба» востребована у жителей края и поблагодарил рыбацкие компании, которые обеспечивают ей жителей края.

По словам руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства Андрея Гинкеля, особое внимание программе уделяет глава региона – Олег Кожемяко. Он отметил, что сейчас управление учится работать в других рыночных отношениях.

- Хорошо проявила себя электронная биржа. Есть возможность приобретать продукцию без посредников, цена оптимизируется не административным ресурсом, а рыночным прозрачным механизмом, - пояснил чиновник.

Он также отметил, что необходимо учитывать сезонность рыбы. Если какого-то вида нет на прилавках – это не значит, что участник вышел из программы, просто сейчас она не ловится. Так, на лотки летом вернётся свежая горбуша, а сейчас ожидается поставка минтая, наваги и кальмара.

«КП» напоминает, что приобрести рыбу по доступным ценам можно практически во всех крупных сетях Владивостока: «Фреш-25», «Реми», «Парус», «Самбери», «Рыбный островок», «ОК» и «Мой март».

ИСТОЧНИК KP.RU