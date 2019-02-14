2019-02-14T01:35:20+03:00
Общество

Владивостокские пробки ужаснули даже американцев

Эксперты утверждают, что за последние два года ситуация в городе заметно ухудшилась
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива авторафото из архива автора
Изменить размер текста:

В 2018 году Владивосток занял малоприятное 117-е место в топ-220 городов мира с самым загруженным автотрафиком. Рейтинг составлен американскими аналитиками INRIX.

Как сообщают «Вести: Приморье», средневзятый водитель Владивостока в ушедшем году провёл в пробках 93 часа, а средняя скорость потока в час пик во Владивостоке составила 22,5 км/ч.

При этом за последние два года положение дел во Владивостоке резко ухудшилось. Так, в 2016 года столица Приморского края занимала в рейтинге мировых автопробок 56-е место (45 часов простоя в пробках в год), в 2017 году у Владивостока было 46-е место (48 часов автопробок на среднестатистического водителя).

Кроме Владивостока, в мировой рейтинг автопробок-2018 года попали следующие города России: Москва (первое место), Санкт-Петербург (9-е место), Ростов-на-Дону (33-е место), Нижний Новгород (39-е место), Волгоград (57-е место), Сочи (144-е место), Набережные Челнов (201 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
В пятницу в Приморье взвоют сирены
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом
Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока
Во Владивостоке продавали икру сомнительного качества
Мэрия Владивостока рассказала, где заменит ливнёвку
Детсад раздора: в конфликт на Тихвинской вступили общественники Владивостока
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»