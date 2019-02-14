Владивостокские пробки ужаснули даже американцев

СЕГОДНЯ 01:35 2019-02-14T01:35:20+03:00

Эксперты утверждают, что за последние два года ситуация в городе заметно ухудшилась

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В 2018 году Владивосток занял малоприятное 117-е место в топ-220 городов мира с самым загруженным автотрафиком. Рейтинг составлен американскими аналитиками INRIX.

Как сообщают «Вести: Приморье», средневзятый водитель Владивостока в ушедшем году провёл в пробках 93 часа, а средняя скорость потока в час пик во Владивостоке составила 22,5 км/ч.

При этом за последние два года положение дел во Владивостоке резко ухудшилось. Так, в 2016 года столица Приморского края занимала в рейтинге мировых автопробок 56-е место (45 часов простоя в пробках в год), в 2017 году у Владивостока было 46-е место (48 часов автопробок на среднестатистического водителя).

Кроме Владивостока, в мировой рейтинг автопробок-2018 года попали следующие города России: Москва (первое место), Санкт-Петербург (9-е место), Ростов-на-Дону (33-е место), Нижний Новгород (39-е место), Волгоград (57-е место), Сочи (144-е место), Набережные Челнов (201 место).

ИСТОЧНИК KP.RU