Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
В 2018 году Владивосток занял малоприятное 117-е место в топ-220 городов мира с самым загруженным автотрафиком. Рейтинг составлен американскими аналитиками INRIX.
Как сообщают «Вести: Приморье», средневзятый водитель Владивостока в ушедшем году провёл в пробках 93 часа, а средняя скорость потока в час пик во Владивостоке составила 22,5 км/ч.
При этом за последние два года положение дел во Владивостоке резко ухудшилось. Так, в 2016 года столица Приморского края занимала в рейтинге мировых автопробок 56-е место (45 часов простоя в пробках в год), в 2017 году у Владивостока было 46-е место (48 часов автопробок на среднестатистического водителя).
Кроме Владивостока, в мировой рейтинг автопробок-2018 года попали следующие города России: Москва (первое место), Санкт-Петербург (9-е место), Ростов-на-Дону (33-е место), Нижний Новгород (39-е место), Волгоград (57-е место), Сочи (144-е место), Набережные Челнов (201 место).
ИСТОЧНИК KP.RU