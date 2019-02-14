2019-02-14T03:27:01+03:00
Происшествия

На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль

Пламя успело перекинуться на соседний транспорт, но огнеборцы вовремя потушили огонь
Анна ПЛЕТНЕВА
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Тушили пожар восемь человек и две единицы техники. Фото: mark2_che.Тушили пожар восемь человек и две единицы техники. Фото: mark2_che.
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В Уссурийске сгорел автомобиль, припаркованный на территории городской больницы. Огнеборцы оперативно приехали к месту происшествия, но спасти машину так и не удалось.

Инцидент случился минувшей ночью в районе улицы Пролетарская, 58. Тревожное сообщение о том, что на парковке возле городской больницы Уссурийска горит автомобиль, поступило на пульт пожарно-спасательной службы муниципалитета в 1:38. Спустя три минуты к месту пожара уже прибыли первые расчёты огнеборцев.

В 1:43 пожарные локализовали огонь. Через полчаса брандмейстерам удалось полностью потушить горевший автомобиль. Однако начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что пламя едва не перекинулось на соседний автомобиль. В итоге транспорт тоже немного пострадал.

Тушили пожар восемь человек и две единицы техники. В причинах произошедшего ещё предстоит разобраться компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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