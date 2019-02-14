На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
В Уссурийске сгорел автомобиль, припаркованный на территории городской больницы. Огнеборцы оперативно приехали к месту происшествия, но спасти машину так и не удалось.
Инцидент случился минувшей ночью в районе улицы Пролетарская, 58. Тревожное сообщение о том, что на парковке возле городской больницы Уссурийска горит автомобиль, поступило на пульт пожарно-спасательной службы муниципалитета в 1:38. Спустя три минуты к месту пожара уже прибыли первые расчёты огнеборцев.
В 1:43 пожарные локализовали огонь. Через полчаса брандмейстерам удалось полностью потушить горевший автомобиль. Однако начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что пламя едва не перекинулось на соседний автомобиль. В итоге транспорт тоже немного пострадал.
Тушили пожар восемь человек и две единицы техники. В причинах произошедшего ещё предстоит разобраться компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU