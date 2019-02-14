2019-02-14T07:01:06+03:00
Общество

Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока

Каждый ребенок, обращаясь к водителю, надеялся, что его обращение не останется незамеченным
Игорь СОРОКИН
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фото - УГИБДД Владивостокафото - УГИБДД Владивостока
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Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока с учениками Технического лицея провели необычную акцию, направленную на водителей маршруток.

Сами лицеисты вышли с инициативой акции «Письмо водителю» не с обычными водителями, а с автобусниками. Добираясь до школы, учащиеся пользуются общественным транспортом и не раз видели, как шофёры допускают нарушения ПДД, подвергая опасности жизни и здоровье пассажиров.

Дабы быть услышанными, ребята подготовили письма и вышли на улицы города со специалистами отдела технадзора ГАИ Владивостока.

Каждый ребенок, обращаясь к водителю, надеялся, что его обращение не останется незамеченным. Участники акции еще раз напомнили водителям о недопустимости нарушения Правил дорожного движения, призвали быть внимательными, взаимовежливыми на дороге, уважать пассажиров и пожелали счастливого пути.

Сложно сказать, возымеет ли действие такая акция. Пока опыт показывает, что гораздо эффективнее сообщать о каждом замеченном в автобусе нарушении в ГИБДД, желательно, подкрепив материал фото- или видеокадрами самого проступка водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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