Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока
Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока с учениками Технического лицея провели необычную акцию, направленную на водителей маршруток.
Сами лицеисты вышли с инициативой акции «Письмо водителю» не с обычными водителями, а с автобусниками. Добираясь до школы, учащиеся пользуются общественным транспортом и не раз видели, как шофёры допускают нарушения ПДД, подвергая опасности жизни и здоровье пассажиров.
Дабы быть услышанными, ребята подготовили письма и вышли на улицы города со специалистами отдела технадзора ГАИ Владивостока.
Каждый ребенок, обращаясь к водителю, надеялся, что его обращение не останется незамеченным. Участники акции еще раз напомнили водителям о недопустимости нарушения Правил дорожного движения, призвали быть внимательными, взаимовежливыми на дороге, уважать пассажиров и пожелали счастливого пути.
Сложно сказать, возымеет ли действие такая акция. Пока опыт показывает, что гораздо эффективнее сообщать о каждом замеченном в автобусе нарушении в ГИБДД, желательно, подкрепив материал фото- или видеокадрами самого проступка водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU