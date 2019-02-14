2019-02-14T09:12:26+03:00
Общество

14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью

Теперь в крае полностью закрыта потребность в школьных автомобилях
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Еще 14 автобусов для перевозки детей передали районам Приморья в четверг, 14 февраля.

14 новых ПАЗов отправились в 11 муниципалитетов: Кировский, Надеждинский, Партизанский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский районы, а также Находку.

По словам вице-губернатора Константина Межонова, сейчас в крае полностью закрыта потребность в школьных автомобилях. В Приморье заменили весь транспорт, срок эксплуатации которого подходил к отметке 10 лет. За последние несколько месяцев в районы Приморья по поручению губернатора передали почти 70 автомобилей.

Все машины полностью соответствуют ГОСТам, а также оборудованы ГЛОНАСС. Вместимость автобуса — 22 посадочных места. Поездки для детей будут комфортными в любое время года.

Добавим, всего в Приморье ежедневно выполняют рейсы более 230 школьных автобусов, которые подвозят к месту обучения свыше 12 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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