2019-02-14T10:21:30+03:00
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Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами

Увы, прислушаться к посетителям научного центра они едва ли смогут
Игорь СОРОКИН
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Медузы — невесомые существа, их завораживающие движения привлекают внимание

В экспозициях Приморского океанариума медуз около сотни. Увы, медузы век недолог. Живут они всего полгода, редко кто больше. Поэтому экспозиции с медузами надо постоянно обновлять.

Для этого в Приморском океанариуме налажена система размножения ушастых аурелий и кассиопей.

В природе ушастые аурелии размножаются осенью, оставляя потомство, при этом сами медузы погибают. Крохотные полипы, которым еще предстоит стать медузами, прикрепляются на дне к камням, створкам гребешков, и другим опорам.

— Полипы обязательно должны перезимовать, поэтому пластины с ними мы помещаем в воду температурой порядка 5°С, — пояснил сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. — Через две недели после того, как мы переносим полипы в тепло, они начинают делиться и превращаются в молодь. Эфира похожа на снежинку и лишь потом становится маленькой медузой.

Когда «подростки» становятся больше четырёх сантиметров, их переводят в экспозицию главного корпуса. Вырастают они до 30-40 сантиметров.

Кассиопеи — тропические медузы, они, напротив, не привыкли мерзнуть. Помимо этого, важно наличие яркого дневного света — его должно быть много. Такие условия в Приморском океанариуме позволяет создать аквариальная система, которую в прошлом году купили благодаря спонсору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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