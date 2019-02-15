Спортивную набережную Владивостока зачистят от лошадей и нелегалов

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-15T03:22:29+03:00

Каждая новая мэрия Владивостока стремилась сотворить с набережной что-то такое, чего не удавалось предшественникам, а результат налицо

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В мэрии Владивостока провели совещание по комплексному развитию набережной Спортивной гавани. В планах — расчистка пешеходной зоны, снос незаконных построек, благоустройство и запрет конных прогулок.

Вопрос — как сделать визитную карточку города современной, красивой, а главное, удобной для всех — не нов. Так или иначе на него пытались ответить все предшествующие городские власти. Однако успеха никто так и не достиг.

В этот раз к решению подошли комплексно. Начало работе положило поручение полпреда президента — вице-премьера Юрия Трутнева: пешеходная зона на главной набережной должна стать полноценной.

— Владивосток сегодня облечён огромной ответственностью. Мы получили федеральный статус — ему надо соответствовать. Сюда переедет полпредство, другие структуры, но даже не это главное. Владивосток должен стать современным и удобным прежде всего для жителей. Начнём со Спортивной набережной, — пояснил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Кстати!

Статус прогулочной зоны территория получила в 50-х годах XX века, когда тут появилась обустроенная набережная, украшенная скульптурами атлетов — отсюда и название. Но с тех пор своё изначальное назначение она утратила. Сегодня набережную обновляют при участии московского конструкторского бюро «Стрелка». Столичные урбанисты разрабатывают новую концепцию центральной набережной.

Уже решено вернуть на набережную Спортивной гавани полноценную прогулочную зону. Для этого надо расчистить дорожку, которая идёт мимо парка аттракционов к расплодившимся незаконным кафе, лоткам и киоскам.

Как пояснили в управлении экономического развития, все эти объекты не имеют никакого статуса и не входят в схему нестационарных торговых объектов. История этих построек потеряна в клубке арендных договоров прошлых лет. По информации управления муниципальной собственности, сейчас этот участок свободен от прав третьих лиц и находится в муниципальной собственности.

— Необходимо провести работу с предпринимателями, известить их о незаконности и дать время освободить территорию. После этого нужно приступать к расчистке. После этого нам предстоит привести набережную в порядок. К началу лета мы должны получить полноценную прогулочную зону, — поручил Гуменюк.

Разумеется, законная торговля на набережной останется. Для отдыхающих будут работать лотки с мороженым и напитками. Сегодня в схеме НТО на территории Спортивной набережной от с/к «Олимпиец» до пляжа «Юбилейный» официально выделено 17 мест. При этом торговлю сувенирами перенесут в район амфитеатра.

К началу лета должна завершиться реконструкция общественного туалета. Общественная уборная была построена здесь в 70-е годы прошлого века, однако в 90-е её закрыли. Так как объект возглавил рейтинговое голосование горожан в марте 2018 года, работы включили в первоочередный план. На сегодня уборную предстоит подключить к канализации. Таким образом, общественный туалет планируют открыть к майским праздникам.

Отдельное внимание на совещании уделили конным прогулкам на набережной. Прежде всего, эти услуги небезопасны. К тому же, к «конному» бизнесу привлекают несовершеннолетних, которые не несут никакой ответственности при любом ЧП.

— С этого сезона ситуация должна измениться. Лошадям не место там, где торгуют едой, где гуляют дети — это просто антисанитария. Никто не против самих лошадей, но для этого должны быть другие места, — считает глава города.

Как пояснили в правовом управлении, Спортивная набережная является территорией общего пользования. 15 августа 2018 года дума Владивостока приняла правовой акт о правилах благоустройства. Он чётко определяет, что выгул домашних и диких животных, выставки и выгул лошадей на территориях общего пользования запрещён. Теперь за соблюдением этих правил будут строго следить.

— Помимо наведения порядка на набережной к лету, мы продолжаем работу на перспективу. По-прежнему актуальны планы по объединению Спортивной набережной и мыса Кунгасный в единую прогулочную зону, сейчас идёт проектирование. Также обязательно будем ремонтировать городские пирсы. В этом году разработаем проекты, в следующем — найдём деньги. В любом случае, Спортивная набережная, лицо нашего города, в ближайшее время кардинально изменится в лучшую сторону, — подвёл итог Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU