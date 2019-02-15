2019-02-15T03:25:21+03:00
Происшествия

Марк был хороший: серьёзное ДТП произошло в Уссурийске

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду покорёженного железа
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Последствия нарушения правил одним из участников движения.Последствия нарушения правил одним из участников движения.Фото: dps_vl
Изменить размер текста:

Серьёзная авария произошла в приморском городе Уссурийск. Две иномарки не поделили перекрёсток. Итогом стали два покорёженных автомобиля.

Инцидент случился в День всех влюблённых на перекрёстке двух улиц: Ленина и Октябрьская. Водитель авто марки Honda Insight решил, что успеет проскочить на мигающий жёлтый сигнал светофора. Ничего подобного не случилось, и автомобиль проехал на запрещающий красный сигнал. В этот момент для других участников движения уже загорелся зелёный свет, разрешающий движение. Водитель Toyota Mark II, не нарушая правил, выехал на перекрёсток и никак не ожидал получить удар.

Столкновение двух машин было такой силы, что переднюю часть Mark II искорёжило до неузнаваемости, а капот и вовсе, что называется, «встал домиком». Insight тоже получил серьёзные кузовные повреждения: правая дверь легковушки вмялась в салон. По предварительной информации, никто не пострадал.

Повреждения у авто марки Honda Insight. Фото: dps_vl

Повреждения у авто марки Honda Insight.Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться к5омпетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Граждане Владивостока единогласно переизбрали Светлану Морозову
Замдиректора департамента экономики в Приморье: долгостроям Hyatt нужен эффективный управленец
Жителям Владивостока предложили воскресенье на Холодильнике
ГАИ Приморья отловила почти 1300 пьяных водителей за полтора месяца
Прокуратура: счёт нарушениям в ЖКХ Владивостока идёт на тысячи в год
Спортивную набережную Владивостока зачистят от лошадей и нелегалов
Глава Приморья: власть и бизнес не смогут развивать города без самих граждан
Центр поддержит Приморье и весь Дальний Восток по-новому
Приморский «Адмирал» обыграл гостей из «Салавата» всухую
Машина с четырьмя людьми запылала в Приморье
19 тысяч девятиклассников Приморья напряженно ждут 19 февраля
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
В пятницу в Приморье взвоют сирены
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом