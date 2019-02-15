Марк был хороший: серьёзное ДТП произошло в Уссурийске

СЕГОДНЯ 03:25 2019-02-15T03:25:21+03:00

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду покорёженного железа

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Серьёзная авария произошла в приморском городе Уссурийск. Две иномарки не поделили перекрёсток. Итогом стали два покорёженных автомобиля.

Инцидент случился в День всех влюблённых на перекрёстке двух улиц: Ленина и Октябрьская. Водитель авто марки Honda Insight решил, что успеет проскочить на мигающий жёлтый сигнал светофора. Ничего подобного не случилось, и автомобиль проехал на запрещающий красный сигнал. В этот момент для других участников движения уже загорелся зелёный свет, разрешающий движение. Водитель Toyota Mark II, не нарушая правил, выехал на перекрёсток и никак не ожидал получить удар.

Столкновение двух машин было такой силы, что переднюю часть Mark II искорёжило до неузнаваемости, а капот и вовсе, что называется, «встал домиком». Insight тоже получил серьёзные кузовные повреждения: правая дверь легковушки вмялась в салон. По предварительной информации, никто не пострадал.

Повреждения у авто марки Honda Insight.Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться к5омпетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU