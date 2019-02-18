Глава Владивостока завоевал "боевой" кубок в мотогонках на льду
В воскресенье состоялся финальный, четвёртый этап открытого чемпионата и первенства Владивостока по мотогонкам на льду.
Соревнования прошли на озере Юность и собрали около 30 спортсменов, а также самых преданных болельщиков.
Погода встретила участников соревнований весенним теплом. Плюсовая температура, мягкий лёд — всё это внесло коррективы в езду спортсменов, однако не сказалось на накале страстей. Помимо участников из приморской столицы на владивостокском льду собрались гонщики из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, Спасска-Дальнего и Хабаровска.
Первыми на трассу вышли юные спортсмены, их сменили более опытные гонщики на мощных мотоциклах и квадроциклах. Победителя выявляли по итогам трёх заездов, поэтому во время третьей гонки в каждом классе накал страстей достигал предела.
На втором круге сразу несколько «любителей» в классе «500 кубиков» не смогли поделить трассу и столкнулись. Оказался среди них и глава Владивостока. Досадное падение не остановило главу города Олега Гуменюка — после повторного заезда в копилке спортсмена появилась первая золотая награда в дисциплине «Мотогонки на льду».
— Хотелось выиграть, потому и упал. Это такой спорт, что иногда и травмы бывают. Но в любом случае, мне понравилось, что я выиграл гонку. Зимними гонками я три года занимаюсь и, наконец-то, смог выиграть — для меня это предел мечтаний. Я был и вторым, и третьим, и четвёртым — шёл к этому результату очень долго, тренировался. Это говорит о том, что если очень хочешь, всегда выиграешь, — поделился впечатлениями Гуменюк.
— Соревнования по ледовому мотокроссу мы уже организуем восемь лет. Спорткомитет Владивостока поддерживает нас. Таким образом, мы готовим наших маленьких и взрослых спортсменов к предстоящему грунтовому сезону. Практика показывает, что те гонщики, которые ездят и зимой, быстрее входят в форму летом, — рассказал Евгений Манышев, председатель общественной организации мотоспорта Владивостока «Легенда», главный судья соревнований.
Призовые места четвёртого этапа открытого чемпионата и первенства по мотокроссу на льду распределились так:
50 КТМ (острый шип)
Данил Кондратьев
Артемий Бордырев (кулдкатер)
Никита Павлов
Иван Дедусь
65 куб. см (острый шип)
Никита Кондратьев
Иван Малышев (кулдкатер)
Кирилл Онуфрий
Юлия Наумова
500 куб. см (мастера — острый шип)
Сергей Журавлёв
Виталий Заводских
Максим Садовников
500 куб. см (любители — острый шип)
Олег Гуменюк
Александр Черевченко (кулдкатер)
Пётр Изюмцев
Анатолий Мамин
АТВ (квадроциклы)
Антон Павлов
Роман Шапин
Дмитрий Палкин
Призёров мотогонок на льду 2019 наградили кубками, медалями и поощрительными призами от администрации Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU