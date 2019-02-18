Глава Владивостока завоевал "боевой" кубок в мотогонках на льду

СЕГОДНЯ 03:06 2019-02-18T03:06:45+03:00

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В воскресенье состоялся финальный, четвёртый этап открытого чемпионата и первенства Владивостока по мотогонкам на льду.

Соревнования прошли на озере Юность и собрали около 30 спортсменов, а также самых преданных болельщиков.

Погода встретила участников соревнований весенним теплом. Плюсовая температура, мягкий лёд — всё это внесло коррективы в езду спортсменов, однако не сказалось на накале страстей. Помимо участников из приморской столицы на владивостокском льду собрались гонщики из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, Спасска-Дальнего и Хабаровска.

Первыми на трассу вышли юные спортсмены, их сменили более опытные гонщики на мощных мотоциклах и квадроциклах. Победителя выявляли по итогам трёх заездов, поэтому во время третьей гонки в каждом классе накал страстей достигал предела.

На втором круге сразу несколько «любителей» в классе «500 кубиков» не смогли поделить трассу и столкнулись. Оказался среди них и глава Владивостока. Досадное падение не остановило главу города Олега Гуменюка — после повторного заезда в копилке спортсмена появилась первая золотая награда в дисциплине «Мотогонки на льду».

— Хотелось выиграть, потому и упал. Это такой спорт, что иногда и травмы бывают. Но в любом случае, мне понравилось, что я выиграл гонку. Зимними гонками я три года занимаюсь и, наконец-то, смог выиграть — для меня это предел мечтаний. Я был и вторым, и третьим, и четвёртым — шёл к этому результату очень долго, тренировался. Это говорит о том, что если очень хочешь, всегда выиграешь, — поделился впечатлениями Гуменюк.

— Соревнования по ледовому мотокроссу мы уже организуем восемь лет. Спорткомитет Владивостока поддерживает нас. Таким образом, мы готовим наших маленьких и взрослых спортсменов к предстоящему грунтовому сезону. Практика показывает, что те гонщики, которые ездят и зимой, быстрее входят в форму летом, — рассказал Евгений Манышев, председатель общественной организации мотоспорта Владивостока «Легенда», главный судья соревнований.

Призовые места четвёртого этапа открытого чемпионата и первенства по мотокроссу на льду распределились так:

50 КТМ (острый шип)

Данил Кондратьев

Артемий Бордырев (кулдкатер)

Никита Павлов

Иван Дедусь

65 куб. см (острый шип)

Никита Кондратьев

Иван Малышев (кулдкатер)

Кирилл Онуфрий

Юлия Наумова

500 куб. см (мастера — острый шип)

Сергей Журавлёв

Виталий Заводских

Максим Садовников

500 куб. см (любители — острый шип)

Олег Гуменюк

Александр Черевченко (кулдкатер)

Пётр Изюмцев

Анатолий Мамин

АТВ (квадроциклы)

Антон Павлов

Роман Шапин

Дмитрий Палкин

Призёров мотогонок на льду 2019 наградили кубками, медалями и поощрительными призами от администрации Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU