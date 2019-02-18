Дом без людей сгорел в Приморье

СЕГОДНЯ 03:43 2019-02-18T03:43:59+03:00

Вовремя прибывшие пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 февраля в 21:30 в пожарно-спасательную службу Надеждинского района сообщили о том, что в посёлке Тавричанка на улице Парковая горит двухэтажный деревянный дом.

Через семь минут по адресу прибыли огнеборцы и приступили к работам по ликвидации возгорания. При тушении пожарные столкнулись с горением крыши.

В 21:42 пожар локализовали, в 23:15 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

Профессиональные действия спасателей не допустили перехода огня на соседние постройки. На пожаре работали семь человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU