2019-02-18T19:10:03+03:00
Происшествия

Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся

Момент страшного ДТП попал в прицел видеокамеры
Милана СОКОЛ
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Полиции предстоит во всём разобратьсяПолиции предстоит во всём разобратьсяФото: Милана СОКОЛ
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Жуткая авария произошла в первый рабочий день недели в столице Приморского края. Неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар в районе улицы 40 лет ВЛКСМ и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший учётное ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться.

Корреспондент «КП»-Владивосток выяснил, что трагическое происшествие случилось возле дома №12 на улице 40 лет ВЛКСМ. Что именно послужило причиной аварии, будут выяснять специалисты. На данный момент известно, что инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Авария попал в прицел камеры уличного наблюдения. Машина, обгоняя попутный поток, буквально вылетела на тротуар, миновав клумбу с деревьями и сбив ничего не подозревающих людей. Удар оказался такой силы, что малыша и мужчину откинуло, а женщину и вовсе протащило по тротуару на несколько метров вперёд.

Момент наезда на пешеходов во Владивостоке попал на видео.Видео: камера Vladlink; vlnews24/Instagram

Очевидцы страшной картины поспешили на помощь к пострадавшей семье. Водителя авто попытались задержать, но в суматохе мужчине удалось скрыться. К месту аварии приехали сразу несколько реанимационных бригад. По предварительной информации, 36-летний глава семейства получил множественные переломы. Женщина,1985 года рождения и двухлетний малыш были доставлены в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По имеющейся информации, маму ребёнка спасти не удалось.

Водитель был объявлен в розыск. Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю сообщила, что назначено проведение ряда исследований. Процессуальное решение будет принято после проверки. Стоит отметить, что Volvo, подходящий под описание с характерным чёрным капотом, был выставлен на продажу на популярном сайте в Приморье. При этом объявление уже находится в архиве, а машина числится, как проданная. Из текста продавца следует, что на авто установлен запрет по осуществлению регистрационных действий, поэтому цена указана значительно ниже рыночной. По всей вероятности, автомобиль до сих пор числится на прежнем владельце, что несомненно усложнит работу полицейских по поиску преступника.

Screenshot объявления о продаже Фото: Комсомольская правда

Screenshot объявления о продажеФото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

Видео с моментом ДТП уже облетело социальные сети Приморья, вызвав шквал негативных эмоций в отношении водителя, бросившего людей умирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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