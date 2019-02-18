Положительные температуры постепенно захватывают Приморье
Сегодня, 19 февраля, погоду Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки(снег, снег с дождем), на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.
Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (вероятность 70%), на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
В Находке переменная облачность, вечером небольшие осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU