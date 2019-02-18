2019-02-18T23:59:02+03:00
Общество

Положительные температуры постепенно захватывают Приморье

Сегодня во Владивостоке возможны осадки, сообщает Примпогода
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://www.chitalnya.ru/work/1898030/Фото:https://www.chitalnya.ru/work/1898030/
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 февраля, погоду Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки(снег, снег с дождем), на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (вероятность 70%), на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшие осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24