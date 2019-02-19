День защитника Отечества во Владивостоке отметят концертом и выставкой военной техники

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-19T09:02:47+03:00

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В эту субботу во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Принять в них участие администрация города приглашает всех горожан.

В 12.00 ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественности возложат цветы и гирлянды к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ». Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь. Там они возложат цветы и гирлянды к стеле «Город воинской славы».

В 12.30 на центральной площади начнётся городской праздник«День защитника Отечества». Здесь пройдёт выставка военной техники и вооружения, а также концерт творческих коллективов. Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни.

В 15.00 гуляния закончатся.

ИСТОЧНИК KP.RU