День защитника Отечества во Владивостоке отметят концертом и выставкой военной техники
В эту субботу во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Принять в них участие администрация города приглашает всех горожан.
В 12.00 ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественности возложат цветы и гирлянды к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ». Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь. Там они возложат цветы и гирлянды к стеле «Город воинской славы».
В 12.30 на центральной площади начнётся городской праздник«День защитника Отечества». Здесь пройдёт выставка военной техники и вооружения, а также концерт творческих коллективов. Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни.
В 15.00 гуляния закончатся.
ИСТОЧНИК KP.RU