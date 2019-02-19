Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-19T10:39:33+03:00

У несовершеннолетней он похитил дорогой мобильник

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Во Владивостоке приезжий из Иркутска ограбил 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

О том, что у подростка отняли телефон премиум-класса, полиции сообщил отец потерпевшей. На месте происшествия – в районе Покровского парка правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 57-летний уроженец Иркутской области. Собранные материал полицейские направят в следственный комитет.

Пресс-служба ведомства просит граждан, пострадавших от действий задержанного, полиция просит обращаться в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов - 102). Полицейские проверяют мужчину на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

ИСТОЧНИК KP.RU