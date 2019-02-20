2019-02-20T06:20:16+03:00
Происшествия

Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]

Проезд в районе проспекта Красоты частично ограничен
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Серьёзная авария произошла во ВладивостокеСерьёзная авария произошла во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

ДТП с участием сразу трёх авто произошло в среду днём во Владивостоке. Машины столкнулись в районе «проспекта Красоты», рядом с домом № 5 по улице Ломоносова. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте аварии и выяснил причину происшествия.

Водитель Honda CR-V двигался по улице Всеволода Сибирцева и планировал повернуть в сторону Некрасовских гостинок, однако не убедился в безопасности манёвра. В этот момент во встречном направлении по главной дороге ехала Toyota Duet. Водитель малолитражки попытался избежать столкновения, но скорость и шипованная резина не позволили ему затормозить. Toyota буквально протаранила оппонента. Довольно тяжёлую CR-V откинуло на третьего участника ДТП - Daihatsu Terios.

Автомобили заняли всю полосу Фото: Милана СОКОЛ

Автомобили заняли всю полосуФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Разбитые машины разбросало по проезжей части. Лишь по счастливой случайности в этот раз обошлось без пострадавших.В итоге на месте аварии собралась мощная пробка: проезд для других участников движения оказался перекрыт.

Для освобождения проезда понадобится эвакуатор Фото: Милана СОКОЛ

Для освобождения проезда понадобится эвакуаторФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

На место происшествия приехали аварийные комиссары, однако во время разбора аварии выяснилось, что у виновника аварии нет полиса обязательного страхования. Поэтому оформлением сейчас занимаются инспекторы ГИБДД.

У малолитражки вырвало колесо Фото: Милана СОКОЛ

У малолитражки вырвало колесоФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Как отмечают в ведомстве, почти в половине случаев участники дорожных инцидентов не имеют страховки. Эксперты напоминают автомобилистам о необходимости получения ОСАГО и соблюдении скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масштабная стройка детсадов с яслями ожидает Приморье
Погода во Владивостоке побила свой собственный рекорд двадцатилетней давности
Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии
Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта
В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело
Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»
В новых детсадах Владивостока откроются ясли
По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег
Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке
Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка
В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
В Приморье взорвалась машина такси
Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров