Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]
ДТП с участием сразу трёх авто произошло в среду днём во Владивостоке. Машины столкнулись в районе «проспекта Красоты», рядом с домом № 5 по улице Ломоносова. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте аварии и выяснил причину происшествия.
Водитель Honda CR-V двигался по улице Всеволода Сибирцева и планировал повернуть в сторону Некрасовских гостинок, однако не убедился в безопасности манёвра. В этот момент во встречном направлении по главной дороге ехала Toyota Duet. Водитель малолитражки попытался избежать столкновения, но скорость и шипованная резина не позволили ему затормозить. Toyota буквально протаранила оппонента. Довольно тяжёлую CR-V откинуло на третьего участника ДТП - Daihatsu Terios.
Автомобили заняли всю полосуФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
Разбитые машины разбросало по проезжей части. Лишь по счастливой случайности в этот раз обошлось без пострадавших.В итоге на месте аварии собралась мощная пробка: проезд для других участников движения оказался перекрыт.
Для освобождения проезда понадобится эвакуаторФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
На место происшествия приехали аварийные комиссары, однако во время разбора аварии выяснилось, что у виновника аварии нет полиса обязательного страхования. Поэтому оформлением сейчас занимаются инспекторы ГИБДД.
У малолитражки вырвало колесоФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
Как отмечают в ведомстве, почти в половине случаев участники дорожных инцидентов не имеют страховки. Эксперты напоминают автомобилистам о необходимости получения ОСАГО и соблюдении скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU