Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-20T06:20:16+03:00

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ДТП с участием сразу трёх авто произошло в среду днём во Владивостоке. Машины столкнулись в районе «проспекта Красоты», рядом с домом № 5 по улице Ломоносова. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте аварии и выяснил причину происшествия.

Водитель Honda CR-V двигался по улице Всеволода Сибирцева и планировал повернуть в сторону Некрасовских гостинок, однако не убедился в безопасности манёвра. В этот момент во встречном направлении по главной дороге ехала Toyota Duet. Водитель малолитражки попытался избежать столкновения, но скорость и шипованная резина не позволили ему затормозить. Toyota буквально протаранила оппонента. Довольно тяжёлую CR-V откинуло на третьего участника ДТП - Daihatsu Terios.

Автомобили заняли всю полосуФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Разбитые машины разбросало по проезжей части. Лишь по счастливой случайности в этот раз обошлось без пострадавших.В итоге на месте аварии собралась мощная пробка: проезд для других участников движения оказался перекрыт.

Для освобождения проезда понадобится эвакуаторФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

На место происшествия приехали аварийные комиссары, однако во время разбора аварии выяснилось, что у виновника аварии нет полиса обязательного страхования. Поэтому оформлением сейчас занимаются инспекторы ГИБДД.

У малолитражки вырвало колесоФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Как отмечают в ведомстве, почти в половине случаев участники дорожных инцидентов не имеют страховки. Эксперты напоминают автомобилистам о необходимости получения ОСАГО и соблюдении скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU