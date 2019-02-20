Масштабная стройка детсадов с яслями ожидает Приморье

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-20T08:16:09+03:00

Из федерального бюджета региону выделяют на эти цели почти 2,7 миллиарда

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В рамках национального проекта «Демография» Приморье получит почти 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в детсадах.

По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Межонова, с 2019 по 2021 годы в крае планируют принять в ясли 3 625 человек. Это станет возможным благодаря строительству и выкупу новых дошкольных учреждений, а также капитальному ремонту в существующих. Субсидии край получит в рамках соглашения на 2019-20121 годы.

- В настоящее время между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Приморья заключены соглашения о предоставлении в 2019 году финансирования из федерального бюджета на мероприятия по созданию дополнительных мест в яслях. Будет выделено около 363 миллионов рублей – это четыре детских сада», – отметил замглавы региона.

Три из них планируют создать во Владивостоке. Детский сад на 150 мест, а также два учреждения на 120 мест каждое в районе улиц Кипарисовая и Крыгина. Еще одна образовательная организация откроется в Уссурийске – там планируют построить детский сад на 220 мест.

На особом контроле властей создание 18 дошкольных организаций для малышей от 1,5 до 3 лет.

В 2019 году начнут строить три детсада во Владивостоке - в микрорайоне бухта «Патрокл». Дополнительные места появятся в Артеме, детсад на 55 мест в селе Хмыловка Партизанского района. В 2020 году запланировано строительство шести детских садов в Уссурийске, Владивостоке, Артеме, Кавалеровском районе. В 2021 году – девяти детских садов в Большом Камне, Находке, Владивостоке, Хасанском, Хорольском, Надеждинском районах.

«Комсомолка» напоминает, демографическая политика стала одной из ключевых тем Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году. Глава государства отметил необходимость расширения мер поддержки в области материнства и детства. По словам лидера страны, молодым мамам необходимо дать возможность продолжить своё образование или выйти на работу, чтобы не потерять квалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU