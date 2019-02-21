СИЗО - для него, подписка - для неё: в Приморье парочка негодяев ограбила инвалида

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-21T07:09:04+03:00

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В Приморье парочка грабителей облапошили непредусмотрительного инвалида. Мимолетное знакомство и посиделки закончились ограблением.

Инцидент произошел в Дальнегорске. Местный 48-летний житель по пути домой встретил женщину. Дама предложила ему пройти к алкогольному ларьку, где парочку поджидал ее знакомый. Доверчивого дальнегорца пригласили в гости. Однако дружеских посиделок так и не получилось: в квартире парочка грабителей тут же напала на нового знакомца. Сопротивляться потерпевший не мог из-за 2-й группы инвалидности. Под угрозой избиения к него они отобрали банковскую карту. С ней грабители отправились в ближайший магазин, где накупили гору продуктов.

Задержали негодяев быстро. Как сообщили в дальнегорском отделе полиции, 38-летний мужчина и 41-летняя женщина уже бывали в местах лишения свободы. Теперь на незадачливых «Бонни и Клайда» завели дело по 161 статье УК РФ («Грабеж»). Мужчину, как наиболее опасного из парочки, поместили в СИЗО. Его сообщницу отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU