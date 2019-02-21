2019-02-21T08:32:40+03:00
Общество

В Приморье джип столкнулся с военным грузовиком

В аварии погибли люди
Софья КУЧИНА
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Фото: @vestiprimФото: @vestiprim
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Недалеко от поворота на гарнизон Барановский под Уссурийском произошло страшное ДТП, сообщает «Комсомолка» со ссылкой инста-паблик @vestiprim.

Сейчас известно, что столкнулись джип и военный «Урал». От удара внедорожнк улетел в кювет. На месте работали медики и МЧС.

Фото: @vestiprim

Фото: @vestiprim

Как сообщают очевидцы происшествия, в момент аварии в автомобиле было четыре человека. Бабушка и дедушка скончались на месте, до приезда скорой. Детей, которые сидели на пассажирских местах доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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