В Приморье джип столкнулся с военным грузовиком

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-21T08:32:40+03:00

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Недалеко от поворота на гарнизон Барановский под Уссурийском произошло страшное ДТП, сообщает «Комсомолка» со ссылкой инста-паблик @vestiprim.

Сейчас известно, что столкнулись джип и военный «Урал». От удара внедорожнк улетел в кювет. На месте работали медики и МЧС.

Фото: @vestiprim

Как сообщают очевидцы происшествия, в момент аварии в автомобиле было четыре человека. Бабушка и дедушка скончались на месте, до приезда скорой. Детей, которые сидели на пассажирских местах доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU