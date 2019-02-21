В Приморье джип столкнулся с военным грузовиком
В аварии погибли люди
Фото: @vestiprim
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Недалеко от поворота на гарнизон Барановский под Уссурийском произошло страшное ДТП, сообщает «Комсомолка» со ссылкой инста-паблик @vestiprim.
Сейчас известно, что столкнулись джип и военный «Урал». От удара внедорожнк улетел в кювет. На месте работали медики и МЧС.
Фото: @vestiprim
Как сообщают очевидцы происшествия, в момент аварии в автомобиле было четыре человека. Бабушка и дедушка скончались на месте, до приезда скорой. Детей, которые сидели на пассажирских местах доставили в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU