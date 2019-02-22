Две новые электрички теперь курсируют до Партизанска и Уссурийска

СЕГОДНЯ 05:21 2019-02-22T05:21:33+03:00

Первый электропоезд, в составе которого шесть вагонов, был запущен на линию в августе 2018 года Фото: primorsky.ru

Изменить размер текста: A A

На приморские пути вышли новые электрички, поставленные в край по поручению президента Путина. Электропоезда курсируют со станции Владивосток в Партизанск и Уссурийск, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Каждая из них состоит из четырёх вагонов, на маршруты они вышли после обкатки и всех испытаний.

Первый электроепоезд из шести вагонов запустили на линию в августе 2018 года. Он курсирует из Владивостока в Смоляниново и Кипарисово. И вот, в феврале к нему в компанию добавились два новых состава.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства подчеркнули, что сейчас самая большая доля пассажирских перевозок приходится как раз на Приморья. Так что краевая администрация исполняет и будет исполнять свои обязательства перед железнодорожниками, возмещая затраты «Экспресс Приморья» на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.

Напомним, по поручению президента в Приморье направлены ещё три новых электрички общей стоимостью около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU