2019-02-22T10:26:30+03:00
Дом. Семья

Семейный альбом индийских куниц из «Земли леопарда» восхитил Приморье

Хабавные зверьки будто бы специально прибегали поиграть на поляну с фотоловушками
Софья КУЧИНА
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За жизнью лесных обитателей следят более 400 автоматических камерЗа жизнью лесных обитателей следят более 400 автоматических камерФото: leopard-land.ru
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Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал потрясающую подборку фотографий семейства индийских куниц. На протяжении полугода – с августа 2018 по февраль 2019 харзы прибегали поиграть на мониторинговую площадку, а в это время их игры снимали фотоловушки. Забавные зверьки – предположительно, мать и дитёныши «нащёлкали» за это время более тысячи кадров. Теперь этот материал представляет большую ценность для исследователей.

Площадь, охваченная сетью автоматических камер на «Земле леопарда», составляет 360 тысяч гектаров Фото: leopard-land.ru

Площадь, охваченная сетью автоматических камер на «Земле леопарда», составляет 360 тысяч гектаровФото: leopard-land.ru

Фото: leopard-land.ru

- Впервые получен такой большой объем данных об этих животных в дикой природе. Изучение поведенческих особенностей диких харз – очень трудоемкий процесс. Поэтому фотоловушки – уникальный и незаменимый инструмент, который позволяет наблюдать за дикими животными, не вмешиваясь в их жизнь. Специалистам предстоит проанализировать полученный материал о малоизученном виде, что может привести к новым открытиям, - , – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр».

Фотоловушки реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом Фото: leopard-land.ru

Фотоловушки реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективомФото: leopard-land.ru

Фото: leopard-land.ru

Справка «КП»

Харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату, однако его ареал в России невелик. Встретить харзу в РФ можно только на юге Дальнего Востока. Животное вырастает до 80 см в длину, еще около 40 см приходится на хвост. Помимо внушительных размеров зверь отличается пестрой экзотической окраской, характерной для обитателей тропиков. Харза внесена в Международную Красную книгу.

Особенностью жизни этих куньих является их социальная организация: харзы живут семьями, используя групповую стратегию охоты. Они могу охотиться на деревьях за белками или выслеживать копытных животных на земле. Способность к коллективному решению сложных задач требует высокой координации и говорит о развитой психике этих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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