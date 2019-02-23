В сентябре 2019 года в Приморье сдадут три «долгостроя» для переселения из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 05:00 2019-02-23T03:41:18+03:00

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Завершение строительства трех многоквартирных домов в Приморье для переселения граждан из аварийного жилья завершат в третьем квартале этого года. Такую задачу поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

В Приморском крае, как и на всей территории России, закончилось действие программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Как доложил и.о. директора краевого департамента градостроительства Евгений Добрынин, программа выполнена в регионе на 97%. Не завершилась эта работа только в двух муниципалитетах – Посьетском и Хасанском городских поселениях. Переселения здесь ожидают жители 90 помещений.

В Посьете строительство многоквартирного дома для переселения, который сегодня готов на 60%, планируют завершить в этом году. В Хасане также планируется достроить два многоквартирных дома и сдать их в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за строительством домов должны осуществлять главы как муниципалитетов, так и поселений. Глава района или городского округа несет ответственность за всё, что происходит на его территории.

«Чтобы ситуация с недостроенными домами как в вышеуказанных поселениях не повторилась, мы пропишем этот показатель в контрактах глав районов. Обязательства по вводу этих домов также лежат на руководстве краевого департамента градостроительства и профильном вице-губернаторе. Срыв обозначенных сроков будет являться поводом для освобождения от должности», – обозначил губернатор.

Новая программа переселения из аварийного жилья в России начнется в этом году. В нее попадет жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. В Приморье это более 170 тысяч квадратных метров жилья. Федеральный бюджет предоставит 6,7 миллиарда рублей на эти цели, софинансирование со стороны края составит всего 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU