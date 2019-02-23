2019-02-23T07:38:13+03:00
Общество

Восемь лесных пожаров потушены в Приморье

Еще один пожар на утро субботы, 23 февраля, остается в статусе локализованного
Василий ПОЛИКАРПОВ
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По одному возгоранию в лесах потушены в Ханкайском, Надеждинском, Пожарском, Шкотовском, Кавалеровском районах, два – в Уссурийском городском округе, один – в Дальнегорском городском округе. В их ликвидации были задействованы 59 сотрудников Приморской авиабазы и два сотрудника Приморского лесничества, 12 единиц техники.

Один пожар остается в статусе локализованного – в Тернейском районе на территории Сихотэ-Алинского заповедника.

- На пожаре работают пять сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять привлеченных человек и три единицы техники, - сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Согласно данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», в субботу, 23 февраля, на территории Приморского края выявлено 225 тепловых аномалий. Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрированы 83 лесных пожара.

Напомним, особый противопожарный режим объявлен в восьми муниципалитетах: Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском районах, Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.

Если вы заметили неконтролируемый пал или лесной пожар, позвоните на единый телефон: «112», «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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