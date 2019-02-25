Междугороднего наркодилера задержали в Приморье

СЕГОДНЯ 05:07 2019-02-25T05:07:37+03:00

Злоумышленник был задержан в Уссурийске с расфасованными пакетиками синтетических наркотиков

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Уссурийский суд вынес приговор жителю столицы Приморья, обвиняемому в попытке сбыта синтетических наркотиков.

В результате совместной операции сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Уссурийску и отдела ФСБ по 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде пресечена деятельность 23-летнего местного жителя. Он организовал поставку наркозакладок в Уссурийск и Владивосток.

Молодой человек пытался незаконно сбыть наркотик в крупном размере, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Подозреваемый был задержан, наркотик изъят.

Установлено, что в апреле 2018 года мужчина через Интернет заказал партию синтетических наркотиков. Наркотики он расфасовал с целью сбыта через систему тайников.

Злоумышленник был задержан в Уссурийске с расфасованными пакетиками синтетических наркотиков. Общий вес изъятого наркотика превысил 16 граммов.

Против задержанного возбудили уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к незаконному наркообороту.

ИСТОЧНИК KP.RU