Мест для парковки в центре Владивостока становится всё меньше

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-25T10:28:05+03:00

На участке от улицы Алеутская до Океанского проспекта рабочие совсем скоро установят соответствующие дорожные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь парковаться в районе улицы Уткинской тоже нельзя

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Движение в центре города вновь изменится. Теперь парковаться и останавливаться на улице Уткинская нельзя. Об этом автолюбителей проинформируют новые дорожные знаки, которые совсем скоро появятся вдоль дороги . Те автомобили, водители которых не собираются следовать правилам, будет увозить эвакуатор.

На участке от улицы Алеутская до Океанского проспекта рабочие совсем скоро установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» с дополнительными информационными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор». Надобность ввести ограничения возникла с целью обезопасить жизнь пешеходов. Помимо этого, короткий участок дороги всегда запаркован, и это затрудняет проезд машин оперативных служб. Об этом сообщил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.

Изменённая схема организации движения на улице Уткинская во Владивостоке.Фото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

В пресс-службе администрации Владивостока напоминают, что безопасность дорожного движения обеспечивается ежедневно. Все работы по замене и обслуживанию дорожных знаков выполнят мобильные бригады предприятия «Содержание городских территорий». Кроме того, большое внимание в городе уделяют дорожным ограждениям и светофорам.

ИСТОЧНИК KP.RU