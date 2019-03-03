Во Владивостоке сгорел знаменитый ресторан

СЕГОДНЯ 03:37 2019-03-03T04:30:02+03:00

Специалисты до сих пор занимаются тушением пожара. Фото: pixabay.com

Пламя объяло 300 квадратных метров, а в этот момент в задымлённом здании находился человек [видео], [обновление]

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Во Владивостоке пожарные потушили известный ресторан. Пламя объяло здание по улице Никифорова утром воскресенья.

Тревожное сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города в 09:11. Звонивший сообщил, что на улице Никифорова что-то горит. Пожарным потребовалось пять минут, чтобы оказаться на месте происшествия.

Из горящего и задымлённого здания огнеборцы вывели одного человека. По предварительной информации, никто не пострадал.

dps.control Горит Небесный замок На момент пожара в здании находился один человек - не пострадал. Видео: dps.control

Сейчас специалисты до сих пор тушат пожар. Всего с огнём борются 35 человек личного состава и восемь единиц техники. В пресс-службе главного управления МЧС России сообщают, что общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В причинах произошедшего ещё предстоит разобраться специалистам.

Обновление

В 10:08 брандмейстеры локализовали пожар, спустя ещё минуту - полностью потушили открытый огонь. Огонь распространился на общую площадь в 400 квадратов. ГУ МЧС по Приморском краю уточнили, что на пожаре всё же пострадал один человек. Огнеборцы незамедлительно передали его бригаде медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU