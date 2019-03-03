Во Владивостоке сгорел знаменитый ресторан
Во Владивостоке пожарные потушили известный ресторан. Пламя объяло здание по улице Никифорова утром воскресенья.
Тревожное сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города в 09:11. Звонивший сообщил, что на улице Никифорова что-то горит. Пожарным потребовалось пять минут, чтобы оказаться на месте происшествия.
Из горящего и задымлённого здания огнеборцы вывели одного человека. По предварительной информации, никто не пострадал.
Сейчас специалисты до сих пор тушат пожар. Всего с огнём борются 35 человек личного состава и восемь единиц техники. В пресс-службе главного управления МЧС России сообщают, что общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
В причинах произошедшего ещё предстоит разобраться специалистам.
Обновление
В 10:08 брандмейстеры локализовали пожар, спустя ещё минуту - полностью потушили открытый огонь. Огонь распространился на общую площадь в 400 квадратов. ГУ МЧС по Приморском краю уточнили, что на пожаре всё же пострадал один человек. Огнеборцы незамедлительно передали его бригаде медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU