2019-03-04T00:44:16+03:00
Общество

Четвертый день весны обещает Приморью тепло

Владивостоку обещают ветренность, но без осадков
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Сегодня, 4 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...+11°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, утром северный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +5...+7°C, в утренние часы 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный, западный умеренный.Температура воздуха +9...+11°C, в утренние часы −8...-10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C, в утренние часы −1...-3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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