На юге Приморья поймали искусанного леопарда

СЕГОДНЯ 01:03 2019-03-04T01:03:30+03:00

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Специалисты охотнадзора изъяли раненого дальневосточного леопарда, пострадавшего от укусов хищника. Молодого самца отловили вблизи государственного природного заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») в районе посёлка Приморский.

Сообщение о раненом звере поступило в КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края. На место направили группу по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. При поддержке сотрудников МРОО «Центр «Тигр» леопард был обнаружен и обездвижен. В настоящее время леопард доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Ветеринарный осмотр животного показал, что он пострадал от укусов хищника. Леопард находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU