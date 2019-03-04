На юге Приморья поймали искусанного леопарда
Специалисты охотнадзора изъяли раненого дальневосточного леопарда, пострадавшего от укусов хищника. Молодого самца отловили вблизи государственного природного заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») в районе посёлка Приморский.
Сообщение о раненом звере поступило в КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края. На место направили группу по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. При поддержке сотрудников МРОО «Центр «Тигр» леопард был обнаружен и обездвижен. В настоящее время леопард доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.
Ветеринарный осмотр животного показал, что он пострадал от укусов хищника. Леопард находится в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU