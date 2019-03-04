2019-03-04T07:49:40+03:00
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Нацпарки Приморья и Китая будут вместе охранять тигров и леопардов

Меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда стороны подписали на двусторонней встрече в китайском Чанчуне
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Нацпарк «Земля леопарда» и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда в Китае заключили меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о совместной работе по сохранению редчайших кошек.

— Нацпарки договорились о сотрудничестве в охране территории, науке, экологическому просвещению и туризму. В ближайшее время руководство особо охраняемых территорий разработает подробный план сотрудничества, — сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда стороны подписали на двусторонней встрече в китайском Чанчуне. Встреча прошла по приглашению китайской стороны. Следующее совещание руководство нацпарков планирует провести в Москве.

Пресс-служба отмечает, что российская автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» выступила с предложением создать трансграничный резерват «Земля больших кошек», который может быть образован в составе национального парка «Земля леопарда», заповедника «Кедровая падь» (РФ) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (КНР).

По данным ученых, амурские тигры и дальневосточные леопарды свободно передвигаются по территории двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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