Учёные: узники «китовой тюрьмы» в Приморье опасно захворали

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-04T10:24:30+03:00

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Учёные Института океанологии Российской академии наук и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии отмечают ухудшение состояния косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье.

- За январь и февраль 2019 года состояние морских млекопитающих в бухте Средняя ухудшилось, - сообщает в своём экспертном заключении кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам Вера Краснова.

Учёный провела анализ состояния белух по фото и видеоматериалам, сделанным корреспондентом «Интерфакс - Дальний Восток» во время поездки в «китовую тюрьму» 1 марта. Представители СМИ получили доступ к 10 вольерам с белухами и засняли всех животных.

Краснова отмечает, что у некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде чёрных пятен на коже.

- Ограниченность пространства в вольерах и как следствие этого скученность животных наверняка поспособствует в дальнейшем быстрому распространению инфекции среди белух, - прогнозирует специалист.

Вероятными причинами инфекционных заболеваний Вера Краснова называет снижение иммунитета в результате перенесённого ими стресса во время отлова и адаптации к условиям дельфинария.

ИСТОЧНИК KP.RU