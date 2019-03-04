2019-03-04T10:24:30+03:00
Происшествия

Учёные: узники «китовой тюрьмы» в Приморье опасно захворали

Вероятными причинами инфекционных заболеваний специалист называет снижение иммунитета
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото из архива КПфото из архива КП
Изменить размер текста:

Учёные Института океанологии Российской академии наук и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии отмечают ухудшение состояния косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье.

- За январь и февраль 2019 года состояние морских млекопитающих в бухте Средняя ухудшилось, - сообщает в своём экспертном заключении кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам Вера Краснова.

Учёный провела анализ состояния белух по фото и видеоматериалам, сделанным корреспондентом «Интерфакс - Дальний Восток» во время поездки в «китовую тюрьму» 1 марта. Представители СМИ получили доступ к 10 вольерам с белухами и засняли всех животных.

Краснова отмечает, что у некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде чёрных пятен на коже.

- Ограниченность пространства в вольерах и как следствие этого скученность животных наверняка поспособствует в дальнейшем быстрому распространению инфекции среди белух, - прогнозирует специалист.

Вероятными причинами инфекционных заболеваний Вера Краснова называет снижение иммунитета в результате перенесённого ими стресса во время отлова и адаптации к условиям дельфинария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке водители автобусов выяснили отношения отвёрткой
Свыше сотни юных жителей Находки приобщились к велоспорту
Юниоры Приморья выиграли первенство России по пауэрлифтингу
Более сотни сирот Приморья обратились за сертификатом на жильё
«Присел передохнуть возле рельсов»: пьяного жителя Приморья сбила электричка
Во Владивостоке фура застряла под виадуком
Пьяный рецидивист «нагулял» себе новый срок в Приморье
Жительница Приморья насмерть сбила восьмилетнюю школьницу
Нацпарки Приморья и Китая будут вместе охранять тигров и леопардов
«Приморская рыба» по доступной цене станет украшением масленичного стола
Небывало тёплая зима сделала выход на лёд опасным приключением
Трубы Владивостока перестанут отапливать улицу
Буйные мигранты устроили дебош в приморской больнице
Незаконных торговцев цветами сурово накажут во Владивостоке