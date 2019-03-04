2019-03-04T09:11:58+03:00
Происшествия

«Присел передохнуть возле рельсов»: пьяного жителя Приморья сбила электричка

Расследованием происшествия занималась транспортная полиция
Ксения КРЫМОВА
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Вместо дома пьяный мужчина попал в больницу. Фото: expresspk.ruВместо дома пьяный мужчина попал в больницу. Фото: expresspk.ru
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В Приморском крае произошёл несчастный случай на железной дороге. Пострадал 41-летний мужчина - житель Спасского района.

- Это произошло на перегоне между станциями Старый Ключ и Спасск-Дальний, - рассказали «КП» - Владивосток» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО. – Нетрезвый мужчина шёл после работы домой на станцию Старый Ключ и присел передохнуть возле рельсов, в неустановленном для этого месте. Он не заметил приближавшийся к нему электропоезд и не отреагировал на предупреждающие сигналы машиниста.

Экстренное торможение могло избежать гибели человека, но его всё равно увезли в больницу. Подножкой электропоезда задело так, что медики диагностировали переломы ребёр и правого предплечья.

Расследованием занимались оперуполномоченные сотрудники транспортной полиции, которые выяснили личность пострадавшего и обстоятельства происшествия.

- Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта! Берегите себя и не создавайте аварийных ситуаций для движущегося железнодорожного транспорта, - рекомендуют транспортные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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