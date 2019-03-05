Под Уссурийском поймали иностранца, который поджигал приморские поля

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-05T03:57:18+03:00

В 11 муниципалитетах края, между тем, действует особый противопожарный режим

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На полях в районе трассы село Пуциловка-Уссурийск местный житель обнаружил иностранца, который поджигал сухостой. Для того, чтобы зафиксировать произошедшее мужчина достал сотовый телефон и начал снимать. Видео попало в паблик «Экипажи ДПС».

На записи гражданин КНР сначала пытался оправдаться. На вопрос, зачем он это делает, китаец ответил: «Я немножко», а затем кинулся прикрывать номера машины, на которой он приехал в поле.

В группе, где уже опубликована запись, разгорелись жаркие споры о методе наказания для таких поджигателей. Пользователи соцсетей выдвигают версии, зачем всё-таки нужно было специально заниматься этим неблагодарным делом, когда в Приморье и так объявлен противопожарный режим.

- Наверное, хотят поле в аренду взять, и сами для себя «самым быстрым способом» от сухостоя чистят, - пишут одни.

- Леса жгут, чтобы контрабанду скрыть, с баланса скинуть лес который был незаконно вырублен и продан в Китай. До кучи посмотрите новости, недавно сколько-то там кубических метров леса, миллион что ли, задержали на границе с Китаем, контрабанды!!! Как такое возможно?, - рассуждают вторые.

Тем не менее, «Комсомолка» напоминает, особый противопожарный режим сейчас действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

В основном причиной пожаров являются сельскохозяйственные палы. Нарушителю грозит штраф в размере от 2000 до 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU