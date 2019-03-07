Цветочников-нелегалов уже ловят во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:30 2019-03-07T02:30:39+03:00

В рейде составили 12 протоколов за незаконную торговлю. С нарушителями полицейские провели беседы

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Инспекторы профильного отделения, участковые УМВД по Владивостоку и дружинники вышли в рейди против незаконной торговли цветами к 8 марта.

Полицейские привлекли к ответственности таких торговцев, которые перед праздником разворачивают лотки по городу.

Как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», в крайцентре определены 104 официальные площадки для законной торговли цветами к 8 марта. Эти места мэрия Владивостока выделила предпринимателям с 1 по 10 марта бесплатно по конкурсу.

В рейде составили 12 протоколов за незаконную торговлю. С нарушителями полицейские провели беседы.

Несанкционированная торговля цветами, помимо нелегального обогащения ушлых торговцев, негативно влияет на благоустройство, а вблизи проезжей части препятствует движению, создает аварийность и, зачастую, влечет захламление территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU