Мужчины Приморья попали в ТОП России по покупке белья к 8 марта

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, проанализировал продажу подарков с 1 по 6 марта.

В отличие от женщин, которые начинают готовиться к 23 февраля практически за месяц, мужчины начинают активно скупать популярные товары за неделю до 8 марта — продажи подарков начинают расти с 1 марта и превышают среднегодовые значения более чем в 2 раза. В ТОП самых распространённых подарков входят духи, нижнее белье и мягкие игрушки.

С 1 по 6 марта приобрели более 2,2 миллионов флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 миллиардов рублей. В среднем на духи мужчины тратили 3 700 рублей.

В ТОП-10 самых популярных духов вошли Chanel Chance, Nina Ricci Nina, Lacoste Pour femme, Kenzo l’eau par pour femme, Michael Kors Midnight Shimmer, Carolina Herrera Good Girl, Givenchy Ange Ou Demon Le Secret, Dolce & Gabbana № 3 L’Imperatrice, Joy By Dior и Dolce & Gabbana The one.

Одним из самых популярных подарков на 8 марта является мягкая игрушка. Мягких игрушек было куплено почти вчетверо больше чем в среднем по году — около 4 миллионов. В преддверии 8 марта средняя цена такого подарка составила 614 рублей.

Продажи женского нижнего белья, в отличие от духов и мягких игрушек, начинают расти сразу после 23 февраля. Всего с 23 февраля по 6 марта продано более 26 миллионов наименований на 18 миллиардов рублей, что превышает среднегодовые значения практически вдвое.

Регионами-лидерами по продажам женского нижнего белья стали Москва (4,6 миллионов штук), Санкт-Петербург (3 миллиона штук), Татарстан (1,6 миллиона штук), Московская (1,5 миллиона штук), Воронежская (1,4 миллиона штук), Самарская области (1 миллион штук), Приморский (900 тысяч штук) и Красноярский (720 тысяч штук) края.

Самым популярным видом нижнего белья стали женские трусики, а именно стринги и танга. На втором месте бюстгальтер. Пеньюары, боди и бюстье тоже пользуются спросом, а неглиже, бандо, трусы тонг и комбинации — без шансов на 8 марта.

Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.

ИСТОЧНИК KP.RU