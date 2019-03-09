Приморье полыхает: тушат по 10 пожаров в сутки
По состоянию на утро, 9 марта, в Приморье ликвидировано 10 лесных пожаров. Еще два очага возгорания локализованы.
10 пожаров ликвидированы на территории Надеждинского, Черниговского, Партизанского, Пожарского, Дальнереченского, Лазовского районов, Партизанска, Артёма, Дальнегорска.
Два возгорания в Ольгинском и Надеждинском районах локализованы. Идёт тушение лесного пожара в Анисимовском лесничестве.
— На пожарах работали 122 человека и задействовали 27 единиц техники. По данным космомониторинга ИСДМ «Рослесхоз», в Приморье выявлено 120 тепловых аномалий, — сообщили в лесном департаменте.
С начала года на землях лесфонда зарегистрировали 209 лесных пожаров. Главной причиной стала бесснежная зима, из-за чего пересохшая трава вспыхивает мгновенно.
В Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти трёх тысяч единиц техники. Губернатор поручил открыть круглосуточные районные штабы, сформировать резервные группы тушения.
Справка КП
Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийске и Дальнегорске.
ИСТОЧНИК KP.RU