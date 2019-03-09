Не тюльпаном единым: «Комсомолка» узнала, сколько цветов привезли в Приморье к 8 марта

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-09T05:25:49+03:00

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8 марта позади, но цветочники всё еще радуются повышенному спросу на свой хрупкий товар. «Комсомольская правда» — Владивосток выяснила в Россельхознадзоре, сколько цветов привезли в Приморье.

Как оказалось, с начала 2019 года через «Аэропорт-Владивосток» в Приморье поступило более 4,5 миллионов цветов и декоративной зелени. Регионы происхождения — Нидерланды, Италия, Израиль, Коста-Рика, Кения, Эквадор, Колумбия, Армения, Ленинградская, Московская области, Абхазия и Краснодарский край. Кроме того, к нам привезли почти 64 тысячи растений в горшках из Польши, Нидерландов, Бельгии, Ярославской области и Бурятии.

Среди самых востребованных — розы, хризантемы, герберы, гвоздики, лилии, нарциссы, ирисы, тюльпаны, фрезия, гортензия и другие цветы. Из горшечных растений преобладают гиацинты, розы, герберы, антуриумы, азалии, спатифилумы и другие растения. 10 тысяч особо востребованных приморцами мимоз ввезли во Владивосток авиабортами из Абхазии.

Как отмечают в профильном отделе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с 18 февраля по 6 марта в Приморье через «Аэропорт-Владивосток» поступило 2 миллиона 55 тысяч 530 цветов и 52014 горшечных растений.

Кроме того, с начала года на контрольном посту «Аэропорт-Владивосток» проконтролирован импорт из Японии и Южной Кореи 7015 цветов и декоративной зелени (хризантема, эустома, анемона, лютики, спирея, эвкалипт, душистый горошек), из них — 4825 срезов с 18 февраля по 6 марта. А также 614 горшечных растений (мята, асплениум, монстера, розмарин, крассула, лаванда и другие), большая часть — к празднику.

По данным контрольного поста «Полтавский», с начала года в Приморье из Китая поступило 193 тысячи 80 срезов цветов и декоративной зелени (розы, хризантемы, лилии, гвоздики, эустома, лимониум, гелиантус, стрелиция, эвкалипт, монстера, хризалидокарпус).

При досмотре нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU