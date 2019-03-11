Лесные пожары в Приморье идут на рекорд

СЕГОДНЯ 04:32 2019-03-11T04:32:43+03:00

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За минувшие сутки, 10 марта, в Приморье потушили 19 лесных пожаров. На утро понедельника, 11 марта, три пожара не побеждены.

Как сообщили в краевом лесном департаменте, три пожара потушено в Дальнегорске, по два пожара — в Ольгинском, Партизанском, Пожарском, Кировском районах, Лесозаводске. По одному — в Черниговском, Дальнереченском, Кавалеровском, Анучинском районах, Уссурийске и Артеме .

Два пожара действуют в Шкотовском районе (Анисимовское и Шкотовское лесничества) и Тернейском районе (Тернейское лесничество).

— На пожарах работали 263 человека — сотрудники «Примавиабазы», «Приморского лесничества», привлеченные арендаторами силы. Задействовано 54 единицы техники, — сообщили в ведомстве.

По данным космомониторинга ИСДМ «Рослесхоз», всего в Приморье выявлено 158 тепловых аномалий.

С начала года на землях лесфонда зарегистрировано 239 лесных пожаров.

Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах — объявят с 15 марта.

Как сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток, полиция Приморья вносит свой вклад в борьбу с лесными пожарами. С населением идёт профилактика, а нарушителей режима ловят и составляют протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU