Лесные пожары в Приморье идут на рекорд
За минувшие сутки, 10 марта, в Приморье потушили 19 лесных пожаров. На утро понедельника, 11 марта, три пожара не побеждены.
Как сообщили в краевом лесном департаменте, три пожара потушено в Дальнегорске, по два пожара — в Ольгинском, Партизанском, Пожарском, Кировском районах, Лесозаводске. По одному — в Черниговском, Дальнереченском, Кавалеровском, Анучинском районах, Уссурийске и Артеме .
Два пожара действуют в Шкотовском районе (Анисимовское и Шкотовское лесничества) и Тернейском районе (Тернейское лесничество).
— На пожарах работали 263 человека — сотрудники «Примавиабазы», «Приморского лесничества», привлеченные арендаторами силы. Задействовано 54 единицы техники, — сообщили в ведомстве.
По данным космомониторинга ИСДМ «Рослесхоз», всего в Приморье выявлено 158 тепловых аномалий.
С начала года на землях лесфонда зарегистрировано 239 лесных пожаров.
Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах — объявят с 15 марта.
Как сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток, полиция Приморья вносит свой вклад в борьбу с лесными пожарами. С населением идёт профилактика, а нарушителей режима ловят и составляют протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU