Начальник пожарной части трагически погиб в Приморье

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-11T07:22:20+03:00

Мужчине стало плохо с сердцем, когда он руководил тушением дачного посёлка

Изменить размер текста: A A

Руководитель 38-й пожарной части поселка Рудная Пристань 52-летний Игорь Марков погиб при исполнении в субботу, 9 марта.

Трагический случай произошел на грандиозном пожаре в дачном поселке «Садовый» под Дальнегорском, сообщает ИА PrimaMedia. Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток, пожар раскинулся на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Информацию о гибели пожарного подтвердили в ГКУ по Приморью по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС. Расследование продолжается.

— Игорь Марков, начальник 38-й пожарной части девятого отряда противопожарной службы Приморья по охране Дальнегорска тушил пожар 9 марта, ему стало плохо. Прибыла скорая помощь, врачи приступили к спасению мужчины, но безуспешно: он скончался по пути в больницу, — сообщили в противопожарном ведомстве.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, в субботу, 9 марта в 16:25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании заброшенных ветхих строений. На момент прибытия пожарных пламя распространилось на тысячи «квадратов».

Пожар локализовали в 19:50. На тушении было задействовано 20 человек и 8 единиц техники. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить перехода огня на ближайшие участки.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня.

Добавим, что за минувшие сутки, 10 марта, в Приморье потушили 19 лесных пожаров. Полиция Приморья отлавливает нарушителей противопожарного режима и составляет на них административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU