Раненого в Приморье леопарда удалось подлечить
Раненый леопард прошел повторное обследование в Центре реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.
По оценке специалистов, состояние зверя стабилизировалось, однако остается по-прежнему тяжелым.
— Пока рано говорить о прогнозах. У зверя по-прежнему плохо работает задняя лапа, однако главное, что ему не стало хуже, и все идет по плану. Обнадеживает, что леопард стал лучше есть, — отметили они.
Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, молодого самца леопарда отловила опергруппа департамента охотнадзора при поддержке сотрудников центра «Тигр» в районе поселка Приморский 3 марта.
В тяжелом состоянии хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. Возраст зверя насчитывает около 2,5 лет. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал не от браконьеров, а от другого леопарда, с которым, вероятно, не поделил территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU