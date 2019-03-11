2019-03-11T08:43:17+03:00
Дом. Семья

Раненого в Приморье леопарда удалось подлечить

Хищник пострадал не от браконьеров, а от другого леопарда, с которым, вероятно, не поделил территорию
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Раненый леопард прошел повторное обследование в Центре реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

По оценке специалистов, состояние зверя стабилизировалось, однако остается по-прежнему тяжелым.

— Пока рано говорить о прогнозах. У зверя по-прежнему плохо работает задняя лапа, однако главное, что ему не стало хуже, и все идет по плану. Обнадеживает, что леопард стал лучше есть, — отметили они.

Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, молодого самца леопарда отловила опергруппа департамента охотнадзора при поддержке сотрудников центра «Тигр» в районе поселка Приморский 3 марта.

В тяжелом состоянии хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. Возраст зверя насчитывает около 2,5 лет. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал не от браконьеров, а от другого леопарда, с которым, вероятно, не поделил территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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