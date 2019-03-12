Весна принесла в Приморье долгожданный снег
Сегодня, 12 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Облачно, местами небольшие и умеренные осадки, с вероятностью 80%, сообщает Примпогода. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный умеренный.Температура воздуха +2...+7°C.
Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшие, временами умеренные осадки, с вероятностью 70%. На дорогах - гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного.Температура воздуха +2...+4°C.
В Уссурийске облачно, во второй половине дня небольшие осадки с вероятностью 60%. Гололедные явления. Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером до сильного.Температура воздуха +3...+5°C.
В Находке облачно, во второй половине дня небольшие, вечером умеренные осадки, с вероятностью 80 %. Гололедные явления. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU