Весна принесла в Приморье долгожданный снег

СЕГОДНЯ 00:12 2019-03-12T00:12:43+03:00

Таких осадков, как в прошлом году, край так и не дождался Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Таких осадков, как в прошлом году, край так и не увидел

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Сегодня, 12 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Облачно, местами небольшие и умеренные осадки, с вероятностью 80%, сообщает Примпогода. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный умеренный.Температура воздуха +2...+7°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшие, временами умеренные осадки, с вероятностью 70%. На дорогах - гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного.Температура воздуха +2...+4°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине дня небольшие осадки с вероятностью 60%. Гололедные явления. Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером до сильного.Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке облачно, во второй половине дня небольшие, вечером умеренные осадки, с вероятностью 80 %. Гололедные явления. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU