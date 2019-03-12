Над лесами Приморья запустят квадрокоптеры

СЕГОДНЯ 04:13 2019-03-12T04:27:28+03:00

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Олег Кожемяко поручил усилить авиапатрулирование лесов для предупреждения лесных пожаров в Приморье, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Ведомство сообщает, что над приморскими лесами запустят квадрокоптеры – их работа обойдётся дешевле, чем лётные часы вертолётов. Также это позволит намного раньше узнавать о пожарах и оперативно принимать меры. Такое поручение Губернатор дал накануне, 11 марта, на совещании с профильными ведомствами, включая МЧС, департаменты лесного хозяйства и гражданской защиты.

По словам директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, термоточки продолжают появляться в районах Приморья, на мониторинг и устранение пожаров ежедневно направляются большие силы. Только 11 марта в Кавалеровском лесничестве пожарные обнаружили поджигателя: приехали тушить одно, рядом обнаружили ещё несколько.

- Догнать машину не смогли. Однако, зафиксировали госномера автомобиля и передали для разбирательства в правоохранительные органы вместе с обнаруженной на месте бутылкой зажигательной смеси», – сообщил Валентин Карпенко.

Губернатору доложили, что за сутки к тушению пожаров были привлечены 202 человека, включая 38 парашютистов-десантников, 107 работников пожарно-химических станций, 43 единицы техники, в том числе три бульдозера и девять лесопожарных машин.

Напомним, перед праздничными выходными, 5 марта, Олег Кожемяко поручил всем районам края провести полную ревизию сил и средств для тушения лесных пожаров. Эти данные уже поступили из муниципалитетов. Также глава края поручил создать в районах круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами. По словам главы региона, хорошие показатели по скорости реагирования и наличию сил и средств у Уссурийска, Надеждинского района – там ситуацию удалось стабилизировать.

- К главам районов, где работа налажена недолжным образом, будем применять взыскания с органами прокуратуры. Пожары нужно тушить в первые сутки, не давая им распространяться на населенные пункты, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Большая работа проводится с арендаторами лесных участков и с охотничьими хозяйствами. В зоне ответственности лесопользователей должны находиться не только их участки, но и прилегающие территории.

ИСТОЧНИК KP.RU