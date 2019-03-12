2019-03-12T06:45:32+03:00
Общество

Снег во Владивостоке будет идти 10 часов

Штормового предупреждения синоптики не объявляли
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Ближайшие 7-10 часов во Владивостоке продолжит идти небольшой снег, который начался около обеда. По последним расчётам, снега в краевой столице выпадет меньше, чем предполагалось ранее — не более 2 миллиметров. На дорогах местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха не превысит +1…+4 °C. В ближайшие сутки в городе преимущественно облачно. Сохраняется вероятность небольшого снега, менее 1 миллиметров

По сравнению с выходными будет заметно прохладнее: ночью −1…−4 °C, днём 0…+3 °C. Усилится северо-западный ветер до 11–16 м/с, порывами до 20 м/с.

Синоптики отмечают, что официального штормового предупреждения во Владивостоке не объявляли, несмотря на сообщения СМИ об обратном. Значительного ухудшения погоды ждать не стоит, сообщает Примгидромет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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