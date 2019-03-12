2019-03-12T07:54:58+03:00
Общество

Тихоокеанский флот получил ракетный комплекс «Бастион»

Тяжёлая техника досталась ТОФ в рамках программы перевооружения
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион» в соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники.

Тяжёлую технику доставили морем в Петропавловск-Камчатский. В сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД она промаршировала в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на Северо-востоке России.

Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал».

СПРАВКА «КП»

Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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