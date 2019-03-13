2019-03-13T10:50:52+03:00
Происшествия

«Я пока выбежала, мама уже в крови»: во Владивостоке мужчина с ножом накинулся на женщину

Злоумышленник хотел пырнуть свою жертву в живот, но пострадавшая вовремя подставила ладонь [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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- Мама мне написала на WhatsApp, что какой-то мужик идёт за ней. Я пока выбежала, мама уже в крови, - рассказала дочь пострадавшей женщины Анна.- Мама мне написала на WhatsApp, что какой-то мужик идёт за ней. Я пока выбежала, мама уже в крови, - рассказала дочь пострадавшей женщины Анна.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Жительница Владивостока стала жертвой злоумышленника. Мужчина набросился на неё во дворе жилого дома, когда та гуляла с собакой. Женщине всё же удалось избежать серьёзных увечий - удар пришёлся в ладонь. Сам преступник убежал в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 12 марта. Женщина гуляла во дворе своего дома на улице Ладыгина, 5. В какой-то момент из припаркованного автомобиля вышел мужчина и направился в сторону ни о чём не подозревающей жительницы Владивостока. Злоумышленник какое-то время целенаправленно ходил за своей жертвой.

Как только женщина почуяла неладно, она решила бежать. Вот только скрыться от мужчины не удалось. Разбойник накинулся на неё с ножом и хотел нанести удар в область живота, но не попал - потерпевшая подставила ладонь.

- Мама мне написала на WhatsApp, что какой-то мужик идёт за ней. Я пока выбежала, мама уже в крови, - рассказала дочь пострадавшей женщины Анна.

Удар пришёлся в ладонь. Фото: dpskontrol_125rus.

Удар пришёлся в ладонь. Фото: dpskontrol_125rus.

Обо всём случившемся девушка рассказала в социальных сетях. Там же она упомянула, что после инцидента обратилась в полицию. В тоже время начальник отдела по связям со СМИ УМВД России по Владивостоку Наталья Фурманчук отметила, что заявления и обращения по данному факту не поступали.

- Полицейские проверяют информацию о нападении на жительницу Ленинского района Владивостока, размещённую в социальных сетях. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - сообщила корреспонденту «КП» Наталья Фурманчук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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