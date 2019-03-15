Во Владивостоке дважды пьяного водителя приговорили к обязательным работам

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-15T11:10:58+03:00

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В Советском районе Владивостока суд приговорил местного жителя к 180 часам обязательных работ за пьяное вождение.

Как установили в суде, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за вождение без прав и отказ о прохождении медосвидетельствования. Однако вскоре после первого инцидента, его автомобиль вновь остановили инспекторы ГИБДД. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения тот опять отказался, а это равнозначно установлению факта опьянения.

Подсудимого признали виновным. Помимо обязательных работ его приговорили к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU