Работники судостроительного комплекса «Звезда» в марте получат новые квартиры

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-16T06:48:26+03:00

Первая очередь нового микрорайона будет сдана уже в этом месяце. Ещё две очереди достроят до конца года

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Первая очередь жилого микрорайона для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне будет сдана уже в марте. Еще две очереди этого микрорайона сдадут до конца года.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что в ТОР «Большой Камень» уже вложено более 33 миллиардов рублей инвестиций, преимущественно в судостроительную отрасль. Создано около двух тысяч новых рабочих мест.

Как сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко, для сотрудников предприятия всего будет построено 4 594 квартиры. Сейчас завершаются работы на первой очереди микрорайона 6, который в течение года будет сдан в три этапа, обеспечив 672 новые квартиры. Первая очередь микрорайона 6 будет сдана в марте. Пока решается вопрос по водоснабжению и ливневой канализации. Остальная инфраструктура – электричество, водоотведение – уже подведена.

Обеспечить подведение оставшийся инфраструктуры до границ земельного участка должна за свой счет Корпорация развития Дальнего Востока. Ранее в Большом Камне не было ливневой канализации. Минвостокразвития направит около 120 миллионов рублей на разработку схемы ливневой канализации города.

Олег Кожемяко отметил, что вместе со сдачей домов необходимо привести в надлежащий вид дорожную инфраструктуру жилого микрорайона.

- Сдача домов не должна быть омрачена отсутствием дорог, пылью или грязью. Продумайте вместе с главой города, как привести дороги в порядок – заасфальтировать, где можно, а остальную часть покрыть щебнем. Это важно для удобства жителей, - обозначил Губернатор.

Он также поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства направить в Большой Камень специалистов и проработать вопрос восстановления пирса для организации пассажирских перевозок морским транспортом. Напомним, ранее для этих целей Олег Кожемяко поручил рассмотреть возможность установки на линию катамарана «Санкт-Петербург», собранного на приморском предприятии «Восточная верфь».

ИСТОЧНИК KP.RU