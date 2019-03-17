2019-03-17T06:01:39+03:00
Политика

Губернатор Приморского края празднует свой день рождения

Олегу Кожемяко сегодня исполнилось 57 лет
София МИХАЙЛОВА
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Олег Кожемяко единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой более трёх субъектов РФ.Олег Кожемяко единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой более трёх субъектов РФ.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Глава Приморья сегодня, 17 марта, празднует свой день рождения. Олегу Кожемяко исполнилось 57 лет.

Родился российский политик в приморском селе Черниговка. Родители Олега Кожемяко - Николай и Зинаида Кожемяко, оба родом из Амурской области. После женитьбы молодые переехали в Приморье, где у них родилась двойня - Олег и его сестра-близнец Ольга.

Олег Кожемяко единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой более трёх субъектов РФ. Свою политическую карьеру в Приморье он начал ещё в 2001 году в местном Законодательном собрании. В 2005 году Олег Кожемяко переместился в Корякский автономный округ, где стал вице-губернатором, а после - временно исполняющим обязанности главы и далее губернатором. В 2008 году политик занял пост губернатора Амурской области, на котором проработал до 2015 года. В этом же году стал временно исполнять обязанности губернатора Сахалинской области, а после и вовсе официально перешёл на эту должность.

Уже в сентябре 2018 года Олег Николаевич снова вернулся в родной Приморский край, где стал врио губернатора. 16 декабря политик одержал победу на выборах как самовыдвиженец и стал губернатором Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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