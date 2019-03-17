На следующей неделе во Владивостоке ненадолго отключат холодную воду
Список адресов
Местным жителям стоит заранее запастись водой.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В середине недели в некоторых дома во Владивостоке ненадолго отключат холодную воду. «Комсомольская правду» публикует список домов, где временно прекратится подача водоснабжения.
Так, по данным Примводоканала, ближайшие отключения запланированы специалисты на среду, 20 марта. С 09:00 до 17:00 холодную воду из-за ремонтных работа отключат в домах по следующим адресам:
Тунгусская, 44-50, 59-69.
Шилкинская, 32, 42.
ИСТОЧНИК KP.RU