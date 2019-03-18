2019-03-18T03:59:39+03:00
Общество

Лайнер Albatros откроет сезон в Приморье

В Приморье в этом году ожидается насыщенный круизный сезон — порт Владивосток посетят минимум 15 пассажирских лайнеров
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Круизный сезон в Приморье откроется с заходом во Владивосток лайнера Albatros под флагом Багамских островов. Судно пришвартуется у причала в среду, 20 марта, в 5:45.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер прибудет из южнокорейского Пусана. На его борту находятся 635 пассажиров, в основном это граждане Германии. Во время приветственной церемонии, которая начнется в 7:30 они смогут наблюдать выступления знаменитых барабанщиц и других коллективов Дальрыбвтуза. На берегу путешественников встретят специалисты туристско-информационного центра Приморского края. Они предложат туристам карты и путеводители, а также посоветуют, как интересно провести день во Владивостоке.

На то, чтобы познакомиться с достопримечательностями, у путешественников будет девять часов, уже в шесть вечера лайнер проложит маршрут, взяв курс на крупнейший порт ЯпонииИокогаму.

— Это первый заход лайнера Albatros во Владивосток, и то, что наш порт появился в этом круизном маршруте, в очередной раз подтверждает, что жители Германии проявляют все больший интерес к Приморью. В прошлом году наш регион посетили около тысячи гостей из этой страны, количество визитов выросло в 2,5 раза. А сейчас только за один день на приморскую землю с борта лайнера сойдут более 600 туристов. Надеюсь, что после короткого ознакомительного визита, многие захотят вернуться сюда снова, — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Глава ведомства добавил, что в Приморье в этом году ожидается насыщенный круизный сезон — порт Владивосток посетят минимум 15 пассажирских лайнеров. Среди них — уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые в крае побывают «голландцы» Maasdam и Westerdam, а также морские гиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер Costa NeoRomantica.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцы смогут заработать на здоровом образе жизни
Приморье отправило в Китай 346 партий рыбы за неделю
Осуждённому приморцу добавят срок за взятку надзирателю
Почти 500 гектаров бесплатно раздали в Приморье
Гималайского медвежонка выпустили в тайгу Приморья
Во Владивостоке приведут в порядок разбитую улицу
Школьники Владивостока управились с минами и автоматом Калашникова
Два лесных пожара потушили в Приморье за сутки
Мощный пожар уничтожил продуктовый магазин в Приморье
Власти Приморья открыли фонд поддержки пленников «китовой тюрьмы»
Во Владивостоке сегодня тепло и туманно
На следующей неделе во Владивостоке ненадолго отключат холодную воду
После аварии в Приморье автомобиль буквально «лопнул по швам»
Губернатор Приморского края празднует свой день рождения