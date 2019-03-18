Лайнер Albatros откроет сезон в Приморье

СЕГОДНЯ 02:18 2019-03-18T03:59:39+03:00

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Круизный сезон в Приморье откроется с заходом во Владивосток лайнера Albatros под флагом Багамских островов. Судно пришвартуется у причала в среду, 20 марта, в 5:45.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер прибудет из южнокорейского Пусана. На его борту находятся 635 пассажиров, в основном это граждане Германии. Во время приветственной церемонии, которая начнется в 7:30 они смогут наблюдать выступления знаменитых барабанщиц и других коллективов Дальрыбвтуза. На берегу путешественников встретят специалисты туристско-информационного центра Приморского края. Они предложат туристам карты и путеводители, а также посоветуют, как интересно провести день во Владивостоке.

На то, чтобы познакомиться с достопримечательностями, у путешественников будет девять часов, уже в шесть вечера лайнер проложит маршрут, взяв курс на крупнейший порт Японии — Иокогаму.

— Это первый заход лайнера Albatros во Владивосток, и то, что наш порт появился в этом круизном маршруте, в очередной раз подтверждает, что жители Германии проявляют все больший интерес к Приморью. В прошлом году наш регион посетили около тысячи гостей из этой страны, количество визитов выросло в 2,5 раза. А сейчас только за один день на приморскую землю с борта лайнера сойдут более 600 туристов. Надеюсь, что после короткого ознакомительного визита, многие захотят вернуться сюда снова, — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Глава ведомства добавил, что в Приморье в этом году ожидается насыщенный круизный сезон — порт Владивосток посетят минимум 15 пассажирских лайнеров. Среди них — уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые в крае побывают «голландцы» Maasdam и Westerdam, а также морские гиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер Costa NeoRomantica.

ИСТОЧНИК KP.RU